Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео, как сейчас выглядит обстрелянный врагом железнодорожный вокзал Херсона после российского удара 26 декабря, передает УНН.

Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов. Так сегодня выглядит наш вокзал и городские улицы. Отстроим. Только людей не вернуть - подписал Прокудин видео в Telegram.

Напомним

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф во вторник, 27 декабря, нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду. Во время удара рф по вокзалу погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.