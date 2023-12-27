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Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 09:30  •  28655 просмотра

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Российские войска атаковали херсонский железнодорожный вокзал и эвакуационный поезд, вызвав разрушения и ранения.

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин обнародовал видео, как сейчас выглядит обстрелянный врагом железнодорожный вокзал Херсона после российского удара 26 декабря, передает УНН.

Боль и злость.  Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов.  Так сегодня выглядит наш вокзал и городские улицы. Отстроим. Только людей не вернуть

- подписал Прокудин видео в Telegram.

Напомним 

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, армия рф во вторник, 27 декабря,  нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.  Во время удара рф по вокзалу погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, як зараз виглядає залізнична станція
Russian strike on Kherson railway station: OVA showed how the railway station looks like now
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