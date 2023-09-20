Регулятор уменьшил финансовую нагрузку на отдельную категорию потребителей газа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг изменила подход к определению минимальной платы за распределение природного газа для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично, передает УНН с ссылкой на НКРЭКУ.
Детали
Регулятор с 1 октября 2023 года вводит изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.
Отныне при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.
Для примера, в инфографике приведено изменение платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.
Отмечается, что указанные изменения способствуют уменьшению финансовой нагрузки на бытовых потребителей, у которых в течение предыдущего газового года потребление было на минимальном уровне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал, что оставляет тарифы для населения постоянными