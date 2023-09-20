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Регулятор зменшив фінансове навантаження на окрему категорію споживачів газу

Регулятор зменшив фінансове навантаження на окрему категорію споживачів газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг змінила підхід до визначення мінімальної плати за розподіл природного газу для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково, передає УНН з посиланням на НКРЕКП.

Деталі

Регулятор з 1 жовтня 2023 року запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Для прикладу, у інфографіці наведена зміна платежу за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

Зазначається, що зазначені зміни сприяють зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких впродовж попереднього газового року споживання було на мінімальному рівні.

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