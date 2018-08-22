Ребров стал тренером венгерского клуба "Ференцварош"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Экс-наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров стал главным тренером венгерского ФК "Ференцварош", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
О сроке подписанного контракта Реброва не разглашается.
На своем новом месте работы украинец сменил немецкого тренера Томаса Долла, который был во главе "Ференцвароша" 5 лет и завоевал с клубом 5 трофеев. После пяти туров внутреннего чемпионата команда имеет 13 очков и первое место в таблице.
Примечательно, что самым дорогим игроком в команде Реброва по версии Transfermarkt является украинский полузащитник Иван Петряк.
Добавим также, в последнее место работы Реброва был ФК "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Как сообщал УНН, С.Ребров рассказал о причинах увольнения из ФК "Аль-Ахли".