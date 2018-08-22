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Ребров став тренером угорського клуба "Ференцварош"

Київ • УНН

 • 10936 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Екс-наставник київського "Динамо" Сергій Ребров став головним тренером угорського ФК "Ференцварош", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Ребров став тренером угорського клуба "Ференцварош"

Про термін підписаного контракту Реброва не розголошується.

На своєму новому місці роботи українець змінив німецького тренера Томаса Долла, який був на чолі “Ференцвароша” 5 років та завоював з клубом 5 трофеїв. Після п’яти турів внутрішнього чемпіонату команда має 13 очок та перше місце в таблиці.

Примітно, що найдорожчим гравцем у команді Реброва за версією Transfermarkt є український півзахисник Іван Петряк.

Додамо також, останнім місце роботи Реброва був ФК “Аль-Ахлі” із Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНН, С.Ребров розповів про причини звільнення з ФК “Аль-Ахлі”.

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