Ребров став тренером угорського клуба "Ференцварош"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Екс-наставник київського "Динамо" Сергій Ребров став головним тренером угорського ФК "Ференцварош", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Про термін підписаного контракту Реброва не розголошується.
На своєму новому місці роботи українець змінив німецького тренера Томаса Долла, який був на чолі “Ференцвароша” 5 років та завоював з клубом 5 трофеїв. Після п’яти турів внутрішнього чемпіонату команда має 13 очок та перше місце в таблиці.
Примітно, що найдорожчим гравцем у команді Реброва за версією Transfermarkt є український півзахисник Іван Петряк.
Додамо також, останнім місце роботи Реброва був ФК “Аль-Ахлі” із Саудівської Аравії.
Як повідомляв УНН, С.Ребров розповів про причини звільнення з ФК “Аль-Ахлі”.