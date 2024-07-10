Украинская ассоциация футбола выразила доверие штабу Сергея Реброва и поручила ему готовить команду к чемпионату мира 2026 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 10 июля в Доме футбола состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ. После обсуждения выступлений национальной сборной по предложению президента УАФ Андрея Шевченко Сергею Реброву и его тренерскому штабу была выражена полная поддержка.

Это предложение поддержали все члены исполкома. Сергей Ребров поблагодарил за доверие и подчеркнул, что верит в потенциал команды.

УАФ создала все условия для качественной подготовки национальной команды к Евро-2024. Но следует вспомнить, что Сергей Ребров возглавил сборную уже после начала отборочного цикла. И это мы также принимали во внимание, оценивая работу тренерского штаба - отметил Андрей Шевченко.

Он добавил, что Исполком УАФ поддержал направление развития национальной сборной и выразил поддержку тренерскому штабу Реброва. Он сообщил, что текущей задачей национальной команды станет подготовка к выступлениям в Лиге наций, которая начнется уже в сентябре, и квалификации к ЧМ-2026.

Напомним

Пресс-секретарь сборной Украины по футболу Александр Гливинский ранее заявлял, что оснований для увольнения Реброва нет, несмотря на невыход в плей-офф Евро-2024, поскольку у Реброва есть контракт до чемпионата мира 2026 года, а качество команды является высоким.

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