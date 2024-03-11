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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше умер ребенок из украинской семьи: выясняют причину смерти

В Польше умер ребенок из украинской семьи: выясняют причину смерти

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 14:39  •  4173 просмотра

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Трехлетний украинский ребенок был найден мертвым в доме в Вежбинке, Польша, власти выясняют причину смерти.

Тело трехлетнего ребенка нашли в одном из домов в Вежбинке в Великопольском воеводстве на западе Польши. Погибший мальчик и его родители - граждане Украины, сообщили в местной прокуратуре, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Родители ребенка были в доме и известили службы сегодня утром после пробуждения.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Конине, прокурор Ева Возняк сообщила PAP, что и погибший мальчик, и его родители - граждане Украины.

"Состояние тела не указывает на причастность третьих лиц к смерти ребенка, но не позволяет исключить такую причастность", - сказала она.

Младший инспектор Анджей Боровяк из полиции Великопольского воеводства сообщил корреспонденту RMF FM, что для установления причины смерти ребенка будет проведено вскрытие.

"Пока известно немного, ждем выводов врачей", - добавил офицер.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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