Реальная зарплата в феврале увеличилась на 2,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, по данным ведомства, реальная зарплата в феврале по сравнению с февралем 2016 годом увеличилась на 18%.
Кроме того, указано, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2017 года составляла 6209 грн, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).
По сравнению с январем текущего года размер заработной платы увеличился на 3,3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2016 года) - на 35,4%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, средняя зарплата украинцев в январе уменьшилась на 467 грн.