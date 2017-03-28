Реальная зарплата в феврале увеличилась на 2,3%

При этом, по данным ведомства, реальная зарплата в феврале по сравнению с февралем 2016 годом увеличилась на 18%.

Кроме того, указано, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2017 года составляла 6209 грн, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (3200 грн).

По сравнению с январем текущего года размер заработной платы увеличился на 3,3%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2016 года) - на 35,4%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, средняя зарплата украинцев в январе уменьшилась на 467 грн.