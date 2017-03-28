Реальна зарплата в лютому збільшилася на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Реальна заробітна плата в лютому цього року порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, за даними відомства, реальна зарплата у лютому порівняно з лютим 2016 роком збільшилася на 18%.
Крім того, вказано, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2017 року становила 6209 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Порівняно із січнем поточного року розмір заробітної плати збільшився на 3,3%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2016 року) – на 35,4%.
Додамо, дані наведено без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, середня зарплата українців у січні зменшилась на 467 грн.