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Реальна зарплата в лютому збільшилася на 2,3%

Реальна зарплата в лютому збільшилася на 2,3%

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Реальна заробітна плата в лютому цього року порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

При цьому, за даними відомства, реальна зарплата у лютому порівняно з лютим 2016 роком збільшилася на 18%.

Крім того, вказано, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у лютому 2017 року становила 6209 грн, що в 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно із січнем поточного року розмір заробітної плати збільшився на 3,3%, а за останні 12 місяців (відносно лютого 2016 року) – на 35,4%.

Додамо, дані наведено без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, середня зарплата українців у січні зменшилась на 467 грн.

Українські Національні Новини

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