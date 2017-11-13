Реализация Национальной стратегии управления отходами требует принятия новых законов - Семерак

"Реализация Стратегии требует не только поддержки в обществе, но и принятия новой нормативно-правовой базы и требований к продукции потребления, а также подготовки новых управленческих кадров и готовности органов местной власти переходить на новую экономическую модель", - сказал О.Семерак.

Кроме того, он подчеркнул, что следующим шагом по внедрению Стратегии должна стать разработка национального и региональных планов по ИИ практической реализации.

Министр добавил, что переход к модели замкнутой экономики является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, ранее в Минприроды сообщали, что новой Стратегией обращения с отходами предусмотрено внедрение залоговой системы сбора бутылок.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Кроме того, нардепы уже ознакомились с этой системой на практике, в Германии.

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат, он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок кажется - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Добавим, депозитная (залоговая) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.