Реалізація Національної стратегії управління відходами потребує ухвалення нових законів - Семерак

“Реалізація Стратегії потребує не лише підтримки у суспільстві, але й ухвалення нової нормативно-правової бази та вимог до продукції споживання, а також підготовки нових управлінських кадрів та готовність органів місцевої влади переходити на нову економічну модель”, — сказав О.Семерак.

Окрім того, він підкреслив, що наступним кроком із впровадження Стратегії має стати розробка національного та регіональних планів щодо іі практичної реалізації.

Міністр додав, що перехід до моделі замкнутої економіки є одним із зобов’язань України у рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, раніше в Мінприроди повідомляли, що новою Стратегією поводження з відходами передбачено впровадження заставної системи збору пляшок.

Відповідний законопроект зареєстрований у Верховний Раді. Крім того, нардепи вже ознайомилися з цією системою на практиці, в Німеччині.

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здається — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Додамо, депозитна (заставна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.