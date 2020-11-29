"Реал" потерпел поражение в Ла Лиге перед игрой с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Мадридский "Реал" уступил "Алавес" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу, передает УНН.
Счет в матче ударом с пенальти открыл экс-футболист “Карпат” Лукас Перес (5 мин). На старте второй половины удвоил преимущество “Алавес” Хоселу. Только на 86 минуте “Реал” сумел отличиться однажды, но уступил 1: 2.
Таким образом, “галактикос” уже третий матч подряд не могут одержать победу — 17 очков и 4-е место.
Примечательно, что 1 декабря в Киеве “Реал” сыграет против “Шахтера” в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Добавим, в других матчах мадридский “Атлетико” обыграл на выезде “Валенсию” 1:0. “Севилья” обыграла “Уэска” — 1:0.