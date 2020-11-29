"Реал" зазнав поразки в Ла Лізі перед грою із "Шахтарем"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Мадридський "Реал" поступився "Алавесу" в домашньому матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, передає УНН.

Рахунок у матчі ударом з пенальті відкрив ексфутболіст “Карпат” Лукас Перес (5 хв). На старті другої половини подвоїв перевагу “Алавесу” Хоселу. Тільки на 86 хвилині “Реал” зумів відзначитися одного разу, але поступився 1:2.

Таким чином, “галактікос” вже третій матч поспіль не можуть здобути перемогу — 17 очок і 4-те місце.

Примітно, що 1 грудня в Києві “Реал” зіграє проти “Шахтаря” в матчі 5-го туру Ліги чемпіонів.

Додамо, в інших матчах мадридський “Атлетіко” обіграв на виїзді “Валенсію” 1:0. “Севілья” обіграла" Уеску" — 1:0.

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