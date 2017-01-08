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"Реал" повторил рекордную беспроигрышную серию в матче против "Гранады"

"Реал" повторил рекордную беспроигрышную серию в матче против "Гранады"

Киев • УНН

 • 8357 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Мадридский "Реал", победив в первом матче Примеры 2017 года клуб украинского нападающего Артема Кравца "Гранаду", довел беспроигрышную серию во всех турнирах до 39 матчей и повторил национальный рекорд "Барселоны", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Разгромив в поединке испанской Примеры "Гранаду" со счетом 5: 0, команда Зинедина Зидана повторила рекорд своих принципиальных соперников. К слову, серия "Барселоны" прервалась именно в матче с мадридцами 2 апреля 2016 года "Реал" благодаря голу Криштиану Роналду в концовке переиграл каталонцев на "Камп Ноу" с результатом 2: 1.

Через четыре дня "Реал" уступил "Вольфсбургу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА со счетом 0: 2. С тех пор мадридцы не проигрывали, а 12 января попытаются продолжить серию без поражений до 40 матчей, когда встретятся на выезде с "Севильей" в Кубке Испании.

Отметим, что А.Кравец вышел в стартовом составе "Гранады", но не сумел отличиться результативными действиями на поле.

Украинские Национальные Новости

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