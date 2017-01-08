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“Реал” повторив рекордну безпрограшну серію у матчі проти “Гранади”

“Реал” повторив рекордну безпрограшну серію у матчі проти “Гранади”

Київ • УНН

 • 8357 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Мадридський “Реал”, перемігши в першому матчі Прімери 2017 року клуб українського нападника Артема Кравця “Гранаду”, довів безпрограшну серію у всіх турнірах до 39 поєдинків і повторив національний рекорд “Барселони”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Розгромивши в поєдинку іспанської Прімери “Гранаду” з рахунком 5:0, команда Зінедіна Зідана повторила рекорд своїх принципових суперників. До слова, серія “Барселони” перервалася саме в матчі з мадридцями: 2 квітня 2016 року “Реал” завдяки голу Кріштіану Роналду в кінцівці переграв каталонців на “Камп Ноу” з результатом 2:1.

Через чотири дні “Реал” поступився “Вольфсбургу” в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 0:2. З тих пір мадридці не програвали, а 12 січня спробують продовжити серію без поразок до 40 поєдинків, коли зустрінуться на виїзді з “Севільєю” в Кубку Іспанії.

Відзначимо, що А.Кравець вийшов у стартовому складі “Гранади”, але не зумів відзначитися результативними діями на полі.

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