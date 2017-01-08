“Реал” повторив рекордну безпрограшну серію у матчі проти “Гранади”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Мадридський “Реал”, перемігши в першому матчі Прімери 2017 року клуб українського нападника Артема Кравця “Гранаду”, довів безпрограшну серію у всіх турнірах до 39 поєдинків і повторив національний рекорд “Барселони”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Розгромивши в поєдинку іспанської Прімери “Гранаду” з рахунком 5:0, команда Зінедіна Зідана повторила рекорд своїх принципових суперників. До слова, серія “Барселони” перервалася саме в матчі з мадридцями: 2 квітня 2016 року “Реал” завдяки голу Кріштіану Роналду в кінцівці переграв каталонців на “Камп Ноу” з результатом 2:1.
Через чотири дні “Реал” поступився “Вольфсбургу” в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА з рахунком 0:2. З тих пір мадридці не програвали, а 12 січня спробують продовжити серію без поразок до 40 поєдинків, коли зустрінуться на виїзді з “Севільєю” в Кубку Іспанії.
Відзначимо, що А.Кравець вийшов у стартовому складі “Гранади”, але не зумів відзначитися результативними діями на полі.