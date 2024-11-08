Реакция на «антисемитские атаки» в Нидерландах: премьер страны осудил нападения, Амстердам усиливает безопасность, Израиль отправляет спасателей
Киев • УНН
После нападений на израильских болельщиков в Амстердаме власти усиливают меры безопасности и проводят аресты. Израиль отправляет спецрейсы для эвакуации своих граждан, а премьер Нидерландов осуждает инциденты.
Появляются новые заявления от представителей власти правоохранителей: осуждается нападение, указывается о задержанных лицах и расследовании, объявляются новые меры безопасности в Амстердаме. Также стало известно, что Израиль отправил спецрейсы в Нидерланды, чтобы эвакуировать израильских футбольных болельщиков.
Пишет УНН с ссылкой на Reuters, Ansa и Nu.nl.
Детали
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуфосудил «антисемитские атаки»: политик сказал, что с ужасом следил за развитием событий и сообщил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Виновные будут привлечены к ответственности», - подчеркнул Дик Шуф.
Мэрия Амстердама, полиция и прокуратура провели совместную пресс-конференцию в пятницу после насилия, направленного против израильских болельщиков в кулуарах футбольного матча Лиги Европы.
Из 62 человек, арестованных в связи с насилием в Амстердаме, десять - в том числе двое несовершеннолетних - находятся под стражей.
Отмечается, что десять подозреваемых будут судить «в ускоренном судебном процессе как можно скорее».
Мэр Амстердама Фемке Халсема объявила распоряжение об усилении безопасности, начиная с сегодняшнего дня и в течение всех выходных. Весь город объявлен зоной риска. Планируется запрет демонстраций и усиленное присутствие полиции.
Тем временем Израиль отправил коммерческие самолеты в Нидерланды, чтобы доставить домой израильских футбольных болельщиков после ночных нападений в Амстердаме.
Дополнение
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что приказ отправить самолеты был принят после «очень жестокого инцидента» против израильских граждан после матча между «Маккаби» и «Аяксом» из Амстердама, который традиционно идентифицируется как еврейский клуб.
Справка
УНН передавал в Амстердаме произошли нападения на граждан Израиля после футбольного матча, нападавшие использовали палестинские флаги.
Массовые нападения на израильтян в Амстердаме: Израиль призывает Нидерланды защитить граждан8 ноября 2024, 03:25 • 15469 просмотров