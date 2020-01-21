Разумков ВР может взяться за сокращение нардепов на следующей сессии

"Я думаю, что да. Есть решение Конституционного суда", - ответил Разумков на вопрос, планируется ли на следующей сессии рассматривать изменения в Конституцию относительно уменьшения числа депутатов.

Также он отметил, что ему, как гражданину, жаль, что КСУ не поддержал предложения о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство.

"Мы об этом говорили, и лично мне как гражданину жаль, что именно так. Я считаю, что все же, если народный депутат кнопкодавит или если народный депутат не выполняет своих функций, то ему нечего делать в ВРУ, пусть идут заниматься чем-то другим", - добавил Разумков.

Напомним, 17 декабря КСУ опубликовал заключение по законопроекту об уменьшении количества нардепов.