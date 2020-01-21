Разумков: ВР може взятись за скорочення нардепів наступної сесії

"Я думаю, що так. Є рішення Конституційного суду", - відповів Разумков на запитання, чи планується наступної сесії розглядати зміни до Конституції щодо зменшення кількості депутатів.

Також він зазначив, що йому, як громадянину, жаль, що КСУ не підтримав пропозиції щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство.

"Ми про це говорили, і особисто мені як громадянину шкода, що саме так. Я вважаю, що, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або якщо народний депутат не виконує своїх функції, то йому нема чого робити у ВРУ, хай йдуть займатись чимось іншим", - додав Разумков.

Нагадаємо, 17 грудня КСУ опублікував висновок щодо законопроекту про зменшення кількості нардепів.