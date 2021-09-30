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Разумков ответил, стоит ли Зеленскому идти на второй срок

Разумков ответил, стоит ли Зеленскому идти на второй срок

Киев  •  УНН

 • 27339 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский должен помнить предвыборное обещание относительно невыдвижения своей кандидатуры на второй срок. Такое мнение высказал в эфире программы "Народ против" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

Цитата

Комментируя возможность повторного выдвижения Зеленского, Разумков заявил:

"Я считаю, что в целом надо придерживаться обещаний, которые ты даешь, в особенности ты даешь во время избирательной кампании. Держать слово - это вообще" плохая "привычка для украинской политики. Но я придерживаюсь именно такого принципа, и думаю, что стоит это делать и коллегам", - сказал Разумков.

Напомним

Ранее президент Владимир Зеленский заявил СМИ, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать. Журналист спросил Зеленского о втором сроке. Президент ответил, что это "должен решать народ Украины".

После уточняющего вопроса, будет ли он баллотироваться, Зеленский ответил: "Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать".

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