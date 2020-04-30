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Разумков рассказал, насколько часто общается с Зеленским и влияет ли он на ход голосований в ВР

Киев • УНН

 • 18531 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков рассказал, что регулярно общается с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед или после голосований, но Глава государства не предписывает обеспечить голосование любой ценой. Об этом он рассказал в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik, передает УНН.

Разумков рассказал, насколько часто общается с Зеленским и влияет ли он на ход голосований в ВР

"С Президентом я общаюсь достаточно регулярно. Иногда это бывает перед голосованием, иногда после голосования, иногда когда не предусмотрено голосований в ВР. Это нормальная стала практика, когда глава ВР общается и согласовывает некоторые позиции с Президентом государства", - сказал Разумков.

Также он отметил, что Глава государства не заставляет парламент голосовать за тот или иной законопроект.

Отвечая на вопрос, говорит ли Президент обеспечить голосование любой ценой, Разумков ответил: "Нет, так вопрос не стоит и я думаю, что невозможно обеспечить голосование любой ценой. Цена здесь одна - интересы украинского общества".

Также Разумков отметил, что Зеленский и он сам очень изменились за период управления государством.

"Тебя меняет ответственность, которая на тебе лежит. Тебя меняет более глубокое понимание процессов и возможности, которые у тебя есть для внедрения тех реформ, которые ты обещал сделать, ответственность за страну", - добавил Разумков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что если бы он имел возможность вернуться на год назад - то ничего бы не изменил, потому что уверен, что это был правильный выбор.

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