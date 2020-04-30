Разумков розповів, наскільки часто спілкується з Зеленським і чи впливає він на хід голосувань у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков розповів, що регулярно спілкується з Президентом України Володимиром Зеленським перед або після голосувань, але Глава держави не наказує забезпечити голосування будь-якою ціною. Про це він розповів в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Zik, передає УНН.
"З Президентом я спілкуюся достатньо регулярно. Іноді це буває перед голосуванням, іноді після голосування, іноді коли не передбачено голосувань у ВР. Це нормальна стала практика, коли голова ВР спілкується і узгоджує деякі позиції з Президентом держави", - сказав Разумков.
Також він наголосив, що Глава держави не змушує парламент голосувати за той чи інший законопроект.
Відповідаючи на питання, чи каже Президент забезпечити голосування будь-якою ціною, Разумков відповів: "Ні, так питання не стоїть і я думаю, що неможливо забезпечити голосування будь-якою ціною. Ціна тут одна – інтереси українського суспільства".
Також Разумков зазначив, що Зеленський і він сам дуже змінилися за період керування державою.
"Тебе змінює відповідальність, яка на тобі лежить. Тебе змінює більш глибоке розуміння процесів та можливості, які в тебе є для впровадження тих реформ, які ти обіцяв зробити, відповідальність за країну", - додав Разумков.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що якби він мав можливість повернутись на рік назад - то нічого б не змінив, бо впевнений, що це був правильний вибір.