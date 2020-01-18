Разумков: предложений по изменениях в закон о языке пока в ВР не поступало
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По состоянию на 17 января 2020 года в Верховную Раду Украины не поступало предложений о каких-либо изменениях в закон об украинском языке как государственном, но процесс рассмотрения законодательных инициатив продолжается. Об этом рассказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков во время интервью в эфире телеканала "Украина", передает корреспондент УНН.
Так, на вопрос журналиста, есть ли какой-то прогресс в пересмотре отдельных положений закона об украинском языке, Разумков ответил: "На сегодня, предложений к изменениям законодательства, пока, в Верховную Раду не поступало".
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У председателя ВРУ также спросили, осуществляется ли сейчас анализ действующего закона о языке, или в этом вопросе можно поставить точку. "Я думаю, что многие законодательные инициативы идут из Офиса Президента, там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и заветированных законопроектов, законов, фактически, возвращающихся в ВР, я думаю, что и по поводу этого вопроса также мы будем видеть фидбэк", - отметил Разумков.
Напомним, с 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке.