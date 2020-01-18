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Разумков: пропозицій щодо змін до закону про мову поки що до ВР не надходило

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Станом на 17 січня 2020 року до Верховної Ради України не надходило пропозицій про будь-які зміни до закону про українську мову як державну, але процес розгляду законодавчих ініціатив триває. Про це розповів голова ВРУ Дмитро Разумков під час інтерв’ю в ефірі телеканалу “Україна”, передає кореспондент УНН.

Разумков: пропозицій щодо змін до закону про мову поки що до ВР не надходило

Так, на запитання журналіста, чи є якийсь прогрес у перегляді окремих положень закону про українську мову, Разумков відповів: "Станом на сьогодні, пропозицій до змін законодавства, поки що, до Верховної Ради не надходило".

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У голови ВРУ також запитали, чи здійснюється наразі аналіз чинного закону про мову, або в цьому питанні можна поставити крапку. "Я думаю, що багато законодавчих ініціатив йде з Офісу Президента, там достатньо глибокий аналіз тих чи інших законодавчих ініціатив, прийнятих і не прийнятих, а іноді й заветованих законопроектів, законів, фактично, які повертаються до ВР, я думаю, що і з приводу цього питання також ми будемо бачити фідбек", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, з 16 січня вся реклама в Україні має бути виконана державною мовою.

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