310 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель возвращено в использование после обследования и очистки от взрывчатых предметов. В Украине уже работает 47 операторов противоминной деятельности и более 2,2 тыс. саперов. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, передает УНН.

Детали

"Относительно разминирования сельхозземель. Уже обследовано, разминировано и возвращено в использование 310 тыс. гектаров. Это невероятная работа, за которую мы благодарны нашим саперам. Государство выделяет 3,5 млрд гривен на проект гуманитарного разминирования. Уже работает 47 операторов противоминной деятельности и более 2,2 тыс. саперов. Есть в наличии 109 машин для разминирования, еще 68 - законтрактовано. Наша задача - как можно быстрее вернуть все земли аграриев в использование", - сказал Шмыгаль.

Напомним

Украинские аграрии за месяц подали 100 заявок на получение компенсации за разминирование земель сельскохозяйственного назначения.