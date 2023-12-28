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Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 18:15  •  14698 просмотра

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Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Бетлия и Козачишина по разгону Майдана в связи с истечением сроков давности.

Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по разгону Майдана 30 ноября 2013 года из-за истечения срока давности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Адвокатскую совещательную группу.

13.12.23 Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Вадима Бетлия и Олега Козачишина по событиям разгона Майдана 30 ноября 2013 года. Закончились сроки давности для привлечения к ответственности. 

- говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в своем решении суд не дал оценку доказательствам и не установил виновность обвиняемых. Адвокатская совещательная группа напомнила, что дело передали в Печерский суд в 2020 году. После ряда отводов его передали в другой суд. С марта 2021 дело слушала судья Днепровского суда Ирина Галига. В деле один потерпевший.

4.12.2023 в Днепровском суде должен был бы состояться допрос обвиняемых. Это завершающая стадия перед дебатами по делу. Но обвинение подали ходатайство о закрытии дела из-за истечения сроков давности - 10 лет с момента событий разгона Майдана. 13 декабря 2023 года судья Ирина Галига приняла решение о закрытии производства.

 - отмечают в Адвокатской группе.

По данным следствия, в 2013 году Вадим Бетлий и Олег Козачишин были милиционерами 1-го отделения 2-го взвода 4 оперативной роты киевского беркута. Они обвинялись в том, что во исполнение явно преступного приказа, по предварительному сговору группой лиц.

Бетлию и Козачишину инкриминировали преступления средней тяжести - препятствование мирной акции, и фальсификация рапорта - сроки давности по которым закончились еще и 2018 году. И тяжкое преступление - превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа - срок давности по которому истек 30 ноября 2023 года.

После этого срока обвиняемые заявили соответствующее ходатайство. Суд закрыл рассмотрение дела по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть не оправдал подсудимых. Но и не принял решение, что их вина доказана.

- говорится в сообщении.

Дополнение

Бывшего подполковника милиции за организацию побега "черной роты" Беркута, причастных к убийствам 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также уничтожение их оружия заочно приговорили к 10 годам заключения с возмещением стоимости оружия на сумму более 677 тысяч грн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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