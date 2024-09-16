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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Расстрел полицейских в Винницкой области: дело в отношении военных передали в суд

Расстрел полицейских в Винницкой области: дело в отношении военных передали в суд

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 12:18  •  19341 просмотра

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Двух военнослужащих ВСУ обвиняют в убийстве полицейского и ранении другого в Винницкой области. Им инкриминируют ряд преступлений, включая покушение на убийство и присвоение военного имущества.

Дело в отношении двух военнослужащих ВСУ, которые расстреляли правоохранителей в Винницкой области, передали в суд. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Следствие установило, что 20 апреля 2024 года в Винницкой области ночью полицейские остановили обвиняемых.

Так как мужчины неоднократно на собственном автомобиле перевозили присвоенное военное имущество, в частности оружие и боеприпасы, то во время проверки автомобиля один из них, с целью сокрытия совершенного уголовного преступления, начал схватку и применил огнестрельное оружие.

В результате этого один из полицейских погиб на месте, другой получил ранения.

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих, которые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия

- резюмировали правоохранители. 

Фигурантам инкриминируется:

  • законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое уголовное правонарушение; 
  • присвоение, 
  • а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения; 
  • посягательство на жизнь работника правоохранительного органа; 
  • самовольное оставление воинской части с оружием.

Дополнение

Как известно, обвиняемые скрылись с места происшествия и скрывались от правоохранительных органов. Задержали их на следующий день при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Республику Молдова. 

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Напомним,

ГБР завершило расследование в отношении двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейских в Винницкой области. Одному грозит до 3 лет, другому - до 10 лет заключения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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