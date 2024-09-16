Расстрел полицейских в Винницкой области: дело в отношении военных передали в суд
Киев • УНН
Двух военнослужащих ВСУ обвиняют в убийстве полицейского и ранении другого в Винницкой области. Им инкриминируют ряд преступлений, включая покушение на убийство и присвоение военного имущества.
Дело в отношении двух военнослужащих ВСУ, которые расстреляли правоохранителей в Винницкой области, передали в суд. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Следствие установило, что 20 апреля 2024 года в Винницкой области ночью полицейские остановили обвиняемых.
Так как мужчины неоднократно на собственном автомобиле перевозили присвоенное военное имущество, в частности оружие и боеприпасы, то во время проверки автомобиля один из них, с целью сокрытия совершенного уголовного преступления, начал схватку и применил огнестрельное оружие.
В результате этого один из полицейских погиб на месте, другой получил ранения.
Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих, которые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия
Фигурантам инкриминируется:
- законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое уголовное правонарушение;
- присвоение,
- а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения;
- посягательство на жизнь работника правоохранительного органа;
- самовольное оставление воинской части с оружием.
Дополнение
Как известно, обвиняемые скрылись с места происшествия и скрывались от правоохранительных органов. Задержали их на следующий день при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Республику Молдова.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
Напомним,
ГБР завершило расследование в отношении двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейских в Винницкой области. Одному грозит до 3 лет, другому - до 10 лет заключения.