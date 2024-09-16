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Розстріл поліцейських на Вінниччині: справу щодо військових передали до суду

Розстріл поліцейських на Вінниччині: справу щодо військових передали до суду

Київ • УНН

 • 26556 перегляди

Двох військовослужбовців ЗСУ обвинувачують у вбивстві поліцейського та пораненні іншого на Вінниччині. Їм інкримінують низку злочинів, включаючи замах на вбивство та привласнення військового майна.

Справу щодо двох військовослужбовців ЗСУ, які розстріляли правоохоронців на Вінниччині, передали до суду. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Слідство встановило, що 20 квітня 2024 року на Вінниччині вночі поліцейські зупинили обвинувачених.

Через те, що чоловіки неодноразово на власному автомобілі перевозили привласнене військове майно, зокрема зброю та боєприпаси, то під час перевірки автомобіля один із них, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, розпочав сутичку та застосував вогнепальну зброю.

Внаслідок цього один із поліцейських загинув на місці, інший отримав поранення.

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців, які під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події

- резюмували правоохоронці. 

Фігурантам інкриміновано:

  • закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення; 
  • привласнення, 
  • а також носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу; 
  • посягання на життя працівника правоохоронного органу; 
  • самовільне залишення військової частини зі зброєю.

Доповнення

Як відомо, обвинувачені втекли з місця події та переховувались від правоохоронних органів. Затримали їх на наступний день під час спроби незаконного перетину державного кордону України до Республіки Молдова. 

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Нагадаємо

ДБР завершило розслідування стосовно двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у вбивстві поліцейських на Вінниччині. Одному загрожує до 3 років, іншому - до 10 років ув'язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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