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Рашисты во Львове нанесли по два удара по заводу и нефтебазе в жилых районах

Киев • УНН

 • 199275 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Российские оккупанты сегодня нанесли по два удара по заводу и нефтебазе в жилых кварталах города. Об этом сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на брифинге в субботу, передает корреспондент УНН.

Рашисты во Львове нанесли по два удара по заводу и нефтебазе в жилых районах

Цитата

“Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры, один из которых попал в нефтебазу в самом городе Львове, в жилом квартале, второй - по объекту военной инфраструктуры, по завода который также находился в жилом массиве. По каждому из них было нанесено по два удара”, - сообщил Козицкий.

Детали

С его слов, на данный момент пять человек по первому обратились за помощью, жертв нет.

По второму объекту продолжается тушение пожара, добавил глава ОВА.

Ранее

Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.

Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.

Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.

В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.

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