Рашисты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, он не работает – мэр

Детали

Городской голова не уточнил, когда именно враг нанес удар. Он объяснил, что сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку был существенно поврежден во время обстрелов оккупантов.

На вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

Он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.



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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ситуация в Николаеве спокойная, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается.



