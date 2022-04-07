Рашисти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, він не працює – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, тепер він не працює. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич під час прямого ефіру в Facebook, пише УНН.
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Міський голова не уточнив, коли саме ворог завдав удару. Він пояснив, що зараз залізничний вокзал міста не працює, оскільки суттєво був пошкоджений під час обстрілів окупантів.
На запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, Сенкевич відповів: "не працює, бо розбомбили його".
Він нагадав, що з Миколаєва можна безкоштовно евакуюватись автобусами.
Додамо
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ситуація в Миколаєві спокійна, але загроза ударів російських окупантів із застосуванням реактивних систем залпового вогню - залишається.