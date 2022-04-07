Рашисти розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, він не працює – мер

Деталі

Міський голова не уточнив, коли саме ворог завдав удару. Він пояснив, що зараз залізничний вокзал міста не працює, оскільки суттєво був пошкоджений під час обстрілів окупантів.

На запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, Сенкевич відповів: "не працює, бо розбомбили його".

Він нагадав, що з Миколаєва можна безкоштовно евакуюватись автобусами.



Додамо

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що ситуація в Миколаєві спокійна, але загроза ударів російських окупантів із застосуванням реактивних систем залпового вогню - залишається.



