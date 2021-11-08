Утро понедельника в Киеве началось с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 понедельника, 8 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах: Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Также пробки образовались на улицах Борщаговской, Гарматной, Даниила Щербаковского, Вадима Гетьмана, Щусева, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дорогожицкой, Семена Скляренко, Кирилловской, Короленковской и бульваре Тараса Шевченко.
Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Попудренко, Оноре де Бальзака, Андрея Малышко, Киото, Братиславская.
Движение на мостах - затруднено на Северном и Дарницком. На мостах Метро, Патона и Южном можно было проехать свободно.
Дополнение
В Украину идет похолодание - ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Кроме того снижение температуры днем и морозы ночью.