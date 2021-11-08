Ранок понеділка у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Станом на 8:15 понеділка, 8 листопада, на вулицях та проспектах столиці помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах: Голосіївському, Повітрофлотському та Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара, Леся Курбаса.
Також затори утворилися на вулицях Борщагівській, Гарматній, Данила Щербаківського, Вадима Гетьмана, Щусєва, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дорогожицькій, Семена Скляренка, Кирилівській, Короленківській та бульварі Тараса Шевченка.
Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Попудренка, Оноре де Бальзака, Андрія Малишка, Кіото, Братиславській.
Рух на мостах – ускладнено на Північному та Дарницькому. На мостах Метро, Патона та Південному можна було проїхати вільно.
Доповнення
В Україну йде похолодання – очікуються дощі, а в Карпатах з мокрим снігом. Крім того зниження температури вдень і морози вночі.