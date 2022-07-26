Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что жилмассив Салтовка в Харькове является местом самых масштабных преступлений российских военных.
Утренний ракетный удар по Харькову: прокуратура показала видео последствий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Харьковская областная прокуратура показала видео и фото последствий утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову, передает УНН.
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"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, 26 июля примерно в пять утра российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. В результате обстрела повреждены предприятие, многоэтажный дом и автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. Военных объектов на этих территориях нет.
Сейчас продолжаются следственные действия. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в управление СБУ в Харьковской области.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что предварительно ракеты выпустили из российского белгорода.
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