Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що житловий масив Салтівка у Харкові є місцем наймасштабніших злочинів російських військових.
Ранковий ракетний удар по Харкову: прокуратура показала відео наслідків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Харківська обласна прокуратура показала відео та фото наслідків ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 26 липня приблизно о п'ятій ранку російські військові здійснили ракетний удар по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок та автосалон. Кілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. Військових об‘єктів на цих територіях немає.
Наразі тривають слідчі дії. Надалі матеріали кримінального провадження передадуть до управління СБУ в Харківській області.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що попередньо ракети випустили з російського бєлгорода.
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