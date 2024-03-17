Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины

Российские войска в течение суток обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По данным, под обстрелами находились Херсон, Тягинка, Шляховое, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Осокоровка, Ольговка, Велетенское, Янтарное, Садовое, Станислав и Гавриловка.

Российские снаряды повредили две многоэтажки, четыре частных дома и припортовую инфраструктуру. Ранены четыре человека, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Шляховое, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Антоновку, Осокоровку, Ольговку, Велетенское, Янтарное, Садовое, Станислав, Гаврилову и город Херсон.

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