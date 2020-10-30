Счетная палата проверила расходы на обучение госслужащих: выявила нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Счетная палата выявила ряд нарушений при использовании Нацагентством по вопросам государственной службы средств на обучение госслужащих. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СП.
"Конкурсный отбор учебных заведений и распределение между ними государственного заказа на профессиональное обучение государственных служащих в 2018-2019 годах и I половине 2020-го были непрозрачными и неконкурентными", - сделала вывод СП по результатам аудита эффективности использования этих средств.
Аудит, в частности, показал, что в 2018-2019 годах НАГС "принимало на конкурс предложения учебных заведений, которые не соответствовали критериям", указали в Счетной палате.
В общем, как указано, Нацагентству на профессиональное обучение госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2018-2020 годах предусмотрено 314 млн гривен. Аудит охватил 255 млн грн, потраченных в течение 2018-2019 годов и I полугодие 2020 года.
"За этот период НАГС использовало 117 млн грн с несоблюдением бюджетного законодательства. Из них 91 млн грн расходов утверждены без надлежащих расчетов и обоснований, а 16 млн грн освоены не по целевому назначению. Как отмечают аудиторы, к этому привели служебная халатность должностных лиц и неэффективность внутреннего контроля", - отметили в СП, добавив, что выявлены и другие нарушения.
"НАГС не обеспечило надлежащего планирования, эффективного управления, а также продуктивного, результативного и законного использования средств государственного бюджета, выделенных на профессиональное обучение государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Счетная палата сообщит Национальную полицию Украины и Государственное бюро расследований о выявленных в ходе аудита фактах, имеющих признаки уголовного преступления", - подытожили в Счетной палате.
Напомним, по данным СП, по состоянию на 1 октября из госбюджета на этот год не использовали 92,4 млрд грн по расходам, самая сложная ситуация - в Минздраве и Минобороны, а "освоение" средств в последние месяцы усиливает неэффективность их использования.