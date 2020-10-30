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Рахункова палата перевірила видатки на навчання держслужбовців: виявила порушення

Рахункова палата перевірила видатки на навчання держслужбовців: виявила порушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рахункова палата виявила низку порушень при використанні Нацагентством з питань державної служби коштів на навчання держслужбовців. Про це УНН повідомили у пресслужбі РП.

"Конкурсний відбір закладів освіти та розподіл між ними державного замовлення на професійне навчання державних службовців у 2018–2019 та I половині 2020 року були непрозорими та неконкурентними", - дійшла висновку РП за результатами аудиту ефективності використання цих коштів.

Аудит, зокрема, засвідчив, що в 2018–2019 роках НАДС "приймало до конкурсу пропозиції закладів освіти, що не відповідали критеріям", вказали у Рахунковій палаті.

Загалом, як вказано, Нацагентству на професійне навчання держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2018–2020 роках передбачено 314 млн гривень. Аудит охопив 255 млн грн, витрачених впродовж 2018–2019 років та I півріччя 2020 року.

"За цей період НАДС використало 117 млн грн з недотриманням бюджетного законодавства. З них 91 млн грн видатків затверджені без належних розрахунків та обґрунтувань, а 16 млн грн освоєні не за цільовим призначенням. Як зазначають аудитори, до цього призвели службова недбалість посадових осіб та недієвість внутрішнього контролю", - відзначили у РП, додавши, що виявлено й інші порушення.

"НАДС не забезпечило належного планування, ефективного управління, а також продуктивного, результативного й законного використання коштів державного бюджету, виділених на професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Рахункова палата повідомить Національну поліцію України та Державне бюро розслідувань про виявлені під час аудиту факти, що мають ознаки кримінального правопорушення", - підсумували в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, за даними РП, станом на 1 жовтня з держбюджету на цей рік не використали 92,4 млрд грн щодо видатків, найскладніша ситуація - у МОЗ та Міноборони, а "освоєння” коштів в останні місяці посилює неефективність їх використання.

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