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Ракета Ariane-6 можно будет использовать для пилотируемых полетов

Ракета Ariane-6 можно будет использовать для пилотируемых полетов

Киев  •  УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Разработка новой европейской ракеты-носителя Ariane-6 предусматривает, что она будет многофункциональной, в частности, пригодной для проведения пилотируемых полетов. Об этом сообщил в интервью газете Le Figaro, опубликованном во вторник, Ален Шарм — президент компании Ariane Group. Новая ракета придет на смену нынешней Ariane-5, передает УНН.

“Ariane-6 следует создавать такой, чтобы она была готова отвечать требованиям европейских стран по проведению пилотируемых полетов. Первоначально она не задумывалась таковой, но нам следует приспособиться к требованиям времени. В настоящее время Европу начинают обгонять США, возобновляющие с 2019 года пилотируемые полеты NASA, осуществляемые с помощью компании SpaceX. Но также ее намерена обогнать и Индия, которая запланировала такие полеты на 2022 год”, — указал Шармо.

Задача Ariane Group, поясняет Le Figaro, заключается в том, чтобы сделать из Ariane-6 многоцелевую ракету, гибкую в использовании, отвечающую самым разным требованиям и способную, таким образом, заменить все применяемые в настоящее время носители. Ariane-6 должна выполнять любые миссии на любых орбитах, выводя спутники различной массы — от 50 кг до более чем 5 т.

Стоимость проекта Ariane-6 составляет в настоящее время 4 млрд евро из которых 600 млн будут направлены на строительство новой стартовой площадки на космодроме в Куру (Французская Гвиана). В то же время, как подчеркнул Шармо, “необходимо обеспечить финансирование и после 2021 года с тем, чтобы гарантировать выполнение плана по модернизации носителя на период до 2025 года и далее”.

Кроме того, президент компании сообщил, что производство первого экземпляра ракеты Ariane-6 начнется уже в конце 2018 года, тогда как ее первый полет назначен на 16 июля 2020 года. Глава компании отметил при этом, что проект осуществляется в соответствии с запланированными сроками.

“Но в то же время мы уже думаем и о периоде 2025-2030 годов”, — указал он, добавив, что Ariane-6 будет первым (европейским) носителем, пригодным для дальнейшей глубокой модернизации. “То есть на ней смогут применяться новейшие технологии по мере их отработки. Таким образом, со временем этот носитель будет сильно видоизменяться”, — подчеркнул Шармо.

По данным газеты Le Figaro, в разработке Ariane-6 компания, действуя совместно с молодыми стартап-фирмами, следует одновременно по трем направлениям. Во-первых, это облегчение каркаса ракеты, металлическая конструкция которого будет заменена выполненной из углеволокна. Во-вторых, это разработка нового, более дешевого двигателя многоразового использования — Prometheus.

Третьей задачей является создание первой ступени носителя, пригодной для многоразового использования. В этой связи компании-разработчику предстоит создать технологии управления ее полетом при возвращении на Землю, в первую очередь, эффективные методы торможения.

Напоминаем, в конце сентября ракета Ariane-5 в 100-й раз стартовала с космодрома во Французской Гвиане.

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