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Ракету Ariane-6 можна буде використовувати для пілотованих польотів

Ракету Ariane-6 можна буде використовувати для пілотованих польотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Розробка нової європейської ракети-носія Ariane-6 передбачає, що вона буде багатофункціональною, зокрема, придатною для проведення пілотованих польотів. Про це повідомив в інтерв’ю газеті Le Figaro, опублікованому у вівторок, Ален Шарм — президент компанії Ariane Group. Нова ракета прийде на зміну нинішній Ariane-5, передає УНН.

“Ariane-6 слід створювати такою, щоб вона була готова відповідати вимогам європейських країн по проведенню пілотованих польотів. Спочатку вона не замислювалася такою, але нам слід пристосуватися до вимог часу. В даний час Європу починають обганяти США, що відновлюють з 2019 року пілотовані польоти NASA, здійснювані за допомогою компанії SpaceX. Але також її має намір обігнати і Індія, яка запланувала такі польоти на 2022 рік”, — вказав Шарм.

Завдання Ariane Group, пояснює Le Figaro, полягає в тому, щоб зробити з Ariane-6 багатоцільову ракету, гнучку в використанні, що відповідає найбільш різним вимогам і здатну, таким чином, замінити всі застосовувані в даний час носії. Ariane-6 повинна виконувати будь-які місії на будь-яких орбітах, виводячи супутники різної маси — від 50 кг до більш ніж 5 т.

Вартість проекту Ariane-6 становить в даний час 4 млрд євро з яких 600 млн будуть спрямовані на будівництво нового стартового майданчика на космодромі в Куру (Французька Гвіана). У той же час, як підкреслив Шарм, “необхідно забезпечити фінансування і після 2021 року з тим, щоб гарантувати виконання плану по модернізації носія на період до 2025 року і далі”.

Крім того, президент компанії повідомив, що виробництво першого екземпляру ракети Ariane-6 почнеться вже в кінці 2018 року, тоді як її перший політ призначений на 16 липня 2020 року. Глава компанії відзначив при цьому, що проект здійснюється відповідно до запланованих термінів.

“Але в той же час ми вже думаємо і про період 2025-2030 років”, — вказав він, додавши, що Ariane-6 буде першим (європейським) носієм, придатним для подальшої глибокої модернізації. “Тобто на ній зможуть застосовуватися новітні технології по мірі їх відпрацювання. Таким чином, з часом цей носій буде сильно видозмінюватися”, — підкреслив Шарм.

За даними газети Le Figaro, в розробці Ariane-6 компанія, діючи спільно з молодими стартап-фірмами, слідує одночасно за трьома напрямками. По-перше, це полегшення каркаса ракети, металева конструкція якого буде замінена виконаною з вуглеволокна. По-друге, це розробка нового, більш дешевого двигуна багаторазового використання — Prometheus.

Третім завданням є створення першого ступеня носія, придатної для багаторазового використання. У зв’язку з цим компанії-розробнику належить створити технології управління її польотом при поверненні на Землю, в першу чергу, ефективні методи гальмування.

Нагадуємо, наприкінці вересня ракета Ariane-5 в 100-й раз стартувала з космодрому у Французькій Гвіані.

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