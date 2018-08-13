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Ракетный обстрел Афганистана: погибли дети

Киев • УНН

 • 12552 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Пять мирных жителей, в том числе женщины и дети, погибли в понедельник в результате падения ракеты в жилом районе на севере провинции Тахар в Афганистане, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщили в полиции, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Ракетный обстрел Афганистана: погибли дети

"Ракета или, возможно, минометная мина, попала в жилые строения в деревне Араб Какал района Дашти-Кала сегодня утром, унеся жизни пяти мирных жителей, в том числе женщин и детей, еще шестеро пострадали", - заявил официальный представитель провинциальной полиции Абдул Халил Асир.

Он отметил, что расследование инцидента уже начато. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, в перестрелки между правительственными войсками и вооруженными талибами в г. Газни на востоке Афганистана ликвидированы 194 боевика.

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