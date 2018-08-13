Ракетний обстріл Афганістану: загинули діти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. П'ять мирних жителів, в тому числі жінки і діти, загинули в понеділок в результаті падіння ракети в житловому районі на півночі провінції Тахар в Афганістані, ще шість осіб отримали поранення. Про це повідомили в поліції, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Ракета або, можливо, мінометна міна, потрапила в житлові будинки в селі Араб какао району Дашти-Кала сьогодні вранці, забравши життя п'яти мирних жителів, в тому числі жінок і дітей, ще шестеро постраждали", - заявив офіційний представник провінційної поліції Абдул Халіл Асир.
Він зазначив, що розслідування інциденту вже розпочато. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, у перестрілці між урядовими військами і збройними талібами в м. Газні на сході Афганістану ліквідовані 194 бойовика.