Ракетний обстріл Афганістану: загинули діти

"Ракета або, можливо, мінометна міна, потрапила в житлові будинки в селі Араб какао району Дашти-Кала сьогодні вранці, забравши життя п'яти мирних жителів, в тому числі жінок і дітей, ще шестеро постраждали", - заявив офіційний представник провінційної поліції Абдул Халіл Асир.



Він зазначив, що розслідування інциденту вже розпочато. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.



Нагадаємо, у перестрілці між урядовими військами і збройними талібами в м. Газні на сході Афганістану ліквідовані 194 бойовика.