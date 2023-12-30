Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области

В результате ракетного удара российской армии по городу Селидово, Покровского района, Донецкой области - 1 человек погиб и 6 местных жителей пострадали. Официальный канал Донецкой ОГА также сообщает о повреждении 38 частных домохозяйств, передает УНН.

Оккупационные войска рф нанесли удар ракетой "Искандер" по жилому кварталу в Селидово. Пострадало 6 гражданских жителей, 1 человек погиб. - говорится в сообщении.

Как указывает ведомство, пострадавшие были безотлагательно доставлены в больницу, где им оказана необходимая помощь. Двое переведены на амбулаторное лечение.

Согласно официальным данным, ракетный удар привел к повреждению 38 частных домохозяйств, одного частного автомобиля. Также повреждены линии электропередач.

Напомним,

В результате удара армии рф по центру Харькова, предварительно, нет погибших. Число пострадавших увеличилось до 16.

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