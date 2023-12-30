россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию

российские войска в субботу вечером выпустили на Одессе авиационную управляемую ракету Х-59, которая попала по территории одного из предприятий, люди не пострадали, сообщил председатель ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В предвечернее время российские террористы в очередной раз осуществили ракетный удар по Одессе. С самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, выпустили авиационную управляемую ракету Х-59, которая попала по территории одного из предприятий - написал Кипер в Telegram.

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В больнице умер еще один раненый от вчерашней ракетной атаки рф на одессу, ему было 77 лет. Таким образом, количество жертв в результате удара рф по городу 29 декабря увеличилось до пяти.