Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

В результате удара армии рф по центру Харькова, предварительно, нет погибших. Количество пострадавших увеличилось до 16, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

"Предварительно - погибших нет", - написал Терехов в Telegram.

По его словам, в результате вражеской атаки 16 человек пострадали.

Дополнение

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего госпитализировали на эту минуту 8 человек.

"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов.

Добавим

Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне обстреляли центр Харькова ракетами С-300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом. Среди раненых - иностранный журналист.

Напомним

российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову.