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Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 18:35  •  25980 просмотра

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В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.

В результате удара армии  рф по центру Харькова, предварительно, нет погибших. Количество пострадавших увеличилось до 16, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН

Детали

"Предварительно - погибших нет", - написал Терехов в Telegram. 

По его словам, в результате вражеской атаки 16 человек пострадали. 

Дополнение

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего госпитализировали на эту минуту 8 человек.

"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов. 

Добавим 

Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне обстреляли центр Харькова ракетами С-300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом. Среди раненых - иностранный журналист.

Напомним 

российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожа атака на центр Харкова: кількість постраждалих збільшилась до 16 - мер
Enemy attack on the center of Kharkiv: the number of victims increased to 16
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