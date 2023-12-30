Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр
Киев • УНН
В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.
В результате удара армии рф по центру Харькова, предварительно, нет погибших. Количество пострадавших увеличилось до 16, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
"Предварительно - погибших нет", - написал Терехов в Telegram.
По его словам, в результате вражеской атаки 16 человек пострадали.
Дополнение
По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, всего госпитализировали на эту минуту 8 человек.
"Среди пострадавших в результате удара оккупантов по многоквартирному жилому дому - парень 16 лет, госпитализирован с осколочными ранениями в лечебное учреждение, состояние - среднее. Медики оказывают всю необходимую помощь", - написал Синегубов.
Добавим
Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, россияне обстреляли центр Харькова ракетами С-300. Поврежден отель, он был частично разрушен. Также одна из ракет попала в жилой дом. Среди раненых - иностранный журналист.
Напомним
российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову.
Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр
В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.
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