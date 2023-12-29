Ракетный удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до семи, 13 ранены

До семи человек возросло количество погибших в результате ракетного удара рф по Запорожью в пятницу утром. 13 человек получили ранения, сообщил председатель ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

По состоянию на 15:15 получена информация об увеличении количества погибших до 7. Сейчас известно о 13 травмированных людях - написал Малашко в Telegram.

Также председатель ОВА отметил, что работы на местах попадания вражеских ракет продолжается.

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Сообщалось о шести жертвах из-за атаки рф по Запорожью.

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