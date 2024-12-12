Ракетный удар рф по клинике в Запорожье: число погибших возросло до 11
Киев • УНН
Из-под завалов разрушенного дома в Запорожье достали тело женщины после ракетного удара 10 декабря. Общее количество пострадавших составляет 22 человека, погибших - 11.
В Запорожье уже 11 погибших в результате ракетного удара российских войск 10 декабря - из-под завалов разрушенного дома достали тело женщины, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, количество погибших в Запорожье возросло до 11. Только что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома, разрушенного вражеским ударом 10 декабря. Надеялись до последнего, но увы... российская ракета убила 11 запорожцев. Не простим", - написал Федоров.
ГСЧС утром сообщала также о 22 пострадавших.
Дополнение
10 декабря враг нанес ракетный удар по частной клинике в Запорожье.
Удар рф по Запорожью: разрушена частная клиника, количество пострадавших растет10 дек. 2024, 13:59 • 16700 просмотров