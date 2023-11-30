Ракетный удар рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали тело мужчины

Вражеский удар по Новогродовке в Донецкой области унес жизнь человека - тело мужчины вытащили из-под завалов жилого дома. Об этом сообщил в четверг и. о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

На месте обстрела жилого дома в Новогродовке из-под завалов достали тело погибшего мужчины. По состоянию на 10:00 под завалами, предположительно, находятся 4 человека, из них 1 - ребенок - сообщил Мороз в Telegram.

Поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент разобрано 132 тонны строительных конструкций, указал глава ОВА.

Напомним

Шестью ракетами С-300 одновременно оккупанты ударили ночью по Покровскому району Донецкой области. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка. Парамедики полиции спасли младенца.

Ранее было известно, что под завалами дома могут быть пять человек.