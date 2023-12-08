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Ракетный удар рф по Днепропетровской области: повреждено предприятие, задело церковь

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 08:16  •  38054 просмотра

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Ракетный обстрел российскими войсками Днепропетровской области привел к гибели 1 человека, ранению 4 человек и значительному повреждению имущества, включая жилые дома, церковь и промышленное предприятие.

В результате массированной ракетной атаки на Днепропетровскую область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде, в том числе повреждено промышленное предприятие, задета церковь, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

Из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения. В Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде. Повреждено промышленное предприятие. Изувечены 16 частных домов и 5 дачных. Задета церковь. Побито и авто

- написал Лысак в Telegram.

Продолжается обследование пораженных территорий, добавил глава ОВА.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Ракетний удар рф по Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство, зачепило церкву
Russian missile strike in Dnipropetrovs'k region: an enterprise is damaged, a church is hit
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