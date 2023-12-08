Ракетный удар рф по Днепропетровской области: повреждено предприятие, задело церковь

В результате массированной ракетной атаки на Днепропетровскую область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде, в том числе повреждено промышленное предприятие, задета церковь, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения. В Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде. Повреждено промышленное предприятие. Изувечены 16 частных домов и 5 дачных. Задета церковь. Побито и авто - написал Лысак в Telegram.

Продолжается обследование пораженных территорий, добавил глава ОВА.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.