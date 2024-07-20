Россия нанесла три ракетных удара по городу Барвенково Харьковской области. По предварительным данным, погибли двое гражданских, трое ранены, повреждены более 50 жилых домов и другие объекты.
Россия нанесла три ракетных удара по городу Барвенково Харьковской области в ночь на 20 июля. Об этом сообщил глава полиции региона Владимир Тимошко, передает УНН.
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«По предварительным данным, погибли двое гражданских людей, еще трое получили ранения. Повреждены более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки, автомобили», - говорится в сообщении.
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