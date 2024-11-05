Ракетный удар рф по Запорожью: раненых уже 23
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью пострадали 23 человека. Пожар на месте попадания уже ликвидирован, над устранением последствий работали полицейские, медики и чрезвычайники.
В результате удара российских войск по Запорожью ранены 23 человека, пожар на месте попадания уже ликвидирован, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.
Количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 23 человек. Сейчас пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован
Глава ОВА выразил благодарность всем полицейским, медикам чрезвычайникам, которые работали над устранением последствий вражеской атаки.
Напомним
5 ноября утром войска рф нанесли удар по Запорожью, попали по объекту инфраструктуры. Ранее сообщалось о 6 погибших и 20 раненых.