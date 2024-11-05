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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 112143 просмотра

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Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
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В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

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Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 134918 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

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Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 172861 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар рф по Запорожью: раненых уже 23

Ракетный удар рф по Запорожью: раненых уже 23

Киев  •  УНН

12:26 • 8683 просмотра

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В результате российского удара по Запорожью пострадали 23 человека. Пожар на месте попадания уже ликвидирован, над устранением последствий работали полицейские, медики и чрезвычайники.

В результате удара российских войск по Запорожью ранены 23 человека, пожар на месте попадания уже ликвидирован, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.       

Количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 23 человек. Сейчас пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован

- написал Федоров.

Глава ОВА выразил благодарность всем полицейским, медикам чрезвычайникам, которые работали над устранением последствий вражеской атаки.

Напомним

5 ноября утром войска рф нанесли удар по Запорожью, попали по объекту инфраструктуры. Ранее сообщалось о 6 погибших и 20 раненых.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье